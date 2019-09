De Magistris a Patuanelli: Whirlpool deve rimanere a Napoli Il Sindaco al Mise ha “rappresentato che la situazione drammatica dei lavoratori di via Argine”

Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris, oggi ha incontrato il ministro ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli al quale ha “rappresentato che la situazione drammatica dei lavoratori e delle lavoratrici della Whirlpool di Napoli non è questione che riguarda solo loro e le loro famiglie ma la città intera. Il diritto al lavoro non si può trasformare in un problema di ordine pubblico. Ho rappresentato inoltre - ha aggiunto il primo cittadino partenopeo - l'esigenza che Whirlpool mantenga gli impegni sottoscritti con il Governo circa un anno fa, ne va dell'autorevolezza del Governo''.

Nel ministro Paruanelli il Sindaco ha affermato di aver trovato ''una posizione di totale condivisione di quanto espresso: la Whirlpool deve mantenere l'azienda e la produzione a Napoli e per poter ottenere questo risultato l'intero Governo è impegnato su questa delicatissima vertenza. Il ministro - ha concluso il sindaco - si è impegnato nelle prossime ore a rappresentare quali saranno gli ulteriori passaggi del Governo''.