De Magistris lancia il monitoraggio dell’Asia L’obiettivo dell’amministrazione è quello di migliorare il rendimento dell’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti in città

Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha deciso di intervenire sul funzionamento dell’Asia, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti in città. Per farlo ha deciso di chiedere “al Vicesindaco Enrico Panini, all'assessore all'ambiente Raffaele Del Giudice ed al Capo di Gabinetto Attilio Auricchio di monitorare in maniera costante il funzionamento di ASIA per un concreto miglioramento del suo rendimento. Una sorta di cabina di regia che si rende necessaria anche per far fronte alle criticità che emergono dal servizio offerto alla cittadinanza. Il nostro obiettivo - sottolinea de Magistris- unitamente ad un miglioramento organizzativo dell'azienda e del clima delle relazioni con le lavoratrici e i lavoratori, sulla cui professionalità e dignità si deve puntare, avrà un riflesso positivo nella gestione della nostra azienda ASIA, nell'esclusivo interesse della città. Il nostro obiettivo è migliorare, nel più breve tempo possibile, il decoro della città. Ho puntato da sempre su ASIA ed ora è il momento del definitivo salto di qualità. Seguirò personalmente questa fase delicata nella certezza che, uniti e con i cambiamenti necessari, raggiungeremo gli obiettivi che ci siamo prefissati".