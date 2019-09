Tridico: "Fa specie che la Campania non assuma i Navigator" Il presidente dell'Inps è stato ospite alle “Giornate dei servizi pubblici" promosse dalla Cgil

Il presidente dell'Inps Pasquale Tridico, ospite delle “Giornate dei servizi pubblici" promosse dalla Cgil, è intervenuto sulla questione dei navigator campani sottolineando che “Sui navigator c'è stato un percorso condiviso anche nella conferenza Stato-Regioni e tutte le Regioni hanno accettato quell'accordo. Fa un po' specie che solo la Campania non li assuma. Ho sentito della proposta avanzata dal sindaco de Magistris per sbloccare la situazione, apprezzabile, a me piacerebbe moltissimo - ha aggiunto Tridico - ma la Costituzione affida questo compito alle Regioni".