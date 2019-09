"Qui record morti tumore e De Luca offre assistenza a Grecia" Nappi: "Offre assistenza oncologica a Grecia e qui dati tumori disastrosi"

“Vincenzo De Luca, presidente della Regione del nostro Paese nella quale, dati alla mano, si muore di più per tumori e con il rapporto posti letto/malati oncologici peggiore d’Italia, si permette di offrire assistenza oncologica alla Grecia. Se non fosse una vicenda tragica ci sarebbe solo da ridere”. Così in una nota Severino Nappi, Presidente Associazione Nord Sud, dopo l'annuncio del Governatore della Campania.