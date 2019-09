De Luca: "Emergenza oncologica in Grecia: li aiuteremo" Il Governatore: "Dato mandato al direttore del Pascale di verificare e collaborare"

"Ho dato mandato al direttore generale del Pascale di verificare l’esatta dimensione della criticità dell’assistenza oncologica in Grecia. L'Istituto Pascale e’ impegnato in questa verifica direttamente con la nostra Ambasciata in modo da poter eventualmente contattare le aziende farmaceutiche e le strutture regionali per collaborare e venire incontro all’emergenza sanitaria in quel Paese".