Sanità, De Luca: ricorso al Tar contro commissariamento Il presidente ha parlato anche delle aggresioni negli ospedali: "il Ministero dell'interno dorme"

«Il commissariamento della sanità deve essere cancellato, rinnoveremo la richiesta e, credo verso il 12 o il 13 di questo mese, faremo ricorso al Tar per dare forza alla nostra richiesta». Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto questa mattina a Radio Crc.

Secondo il governatore è tempo di tornare alla gestione ordinaria e cancellare il commissariamento « perché in questi due anni e mezzo, da quando cioè se n'è andato il commissario esterno, abbiamo fatto un miracolo. Non c'è più alcun motivo per tenere in piedi commissariamenti, né dal punto di vista degli equilibri di bilancio, né dal punto di vista dei livelli essenziali di assistenza».

Sulla riforma del ticket proposta dal Ministero della Sanità DE Luca si dice d'accordo "è ragionevole far pagare il ticket in base al reddito" dei cittadini.

Il Presidente ha parlato anche dell'emergenza sicurezza negli ospedali, soprattutto quelli di Napoli. Solo due giorni fa si sono registrati altri episodi, ancora aggressioni: personale sanitario è stato picchiato sia all'ospedale dei Pellegrini che all'Ospedale San Giovanni Bosco. De Luca accusa "il ministero dell'Interno continua a dormire".