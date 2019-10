De Magistris: abbiamo cacciato la camorra dai palazzi Il Sindaco partenopeo interviene sugli spari a via Fonseca e chiede al governo impegni concreti

Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris è intervenuto sugli spari di questa notte in via Fonseca affermando con nettezza che “quando si spara in strada non si può chiedere impegno agli studenti o alle associazioni. Quando si spara c'è bisogno di forze di sicurezza per prevenire e reprimere. Le nostre richieste sono sempre le stesse e ci auguriamo di avere finalmente un ministro dell'Interno che i rinforzi non li prometta solo ma li invii. Noi - ha aggiunto - continueremo a fare il massimo. Siamo quelli che hanno cacciato la camorra dai palazzi della politica, che si schierano sempre senza tentennamenti, che contribuiscono all'antimafia sociale dei fatti ma allo Stato chiediamo di controllare maggiormente il territorio".