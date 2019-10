In 500 al corteo di Roma per la Whirlpool Al corteo di domani saranno tanti i campani. Lo assicura il segretario Uilm Campania, Accorso

Saranno almeno 500 i lavoratori campani che domani in pullman saliranno a Roma per la manifestazione della Whirlpool. A dirlo è il segretario generale della Uilm Campania, Antonio Accurso che assicura “Domani alla manifestazione Whirlpool a Roma ci sarà una partecipazione dalla Campania di circa 500 lavoratori con 6 pullman da Napoli e 3 da Caserta, più delegazioni delle aziende di Napoli che aderiscono in solidarietà alle ragioni di contrasto alle scelte unilaterali della multinazionale e in difesa degli accordi ministeriali. Ci aspettiamo - aggiunge Accurso - grande partecipazione e sostegno da tutte le forze politiche. L'Italia non può continuare ad essere un paese dove le multinazionali fanno utili finché possono e vogliono e poi fuggono dagli impegni".