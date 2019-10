Autonomia, domani il ministro Boccia incontra De Luca Comitato Macroregione Sud chiede incontro

Domani il nuovo ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia sarà a Napoli per incontrare il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Il Comitato promotore del Referendum per l’istituzione della Macroregione autonoma del Sud, anche alla luce della decisione della Consulta Regionale campana che ha dato il via libera al referendum consultivo sul quesito riguardante l’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione (quello relativo alle intese interregionali )si dice pronto a incontrare il ministro, per presentare alla sua attenzione la proposta di autonomia macroregionale. “Dopo l’incontro avuto nei mesi scorsi con l’allora ministro Erika Stefani – ha detto il presidente del Comitato Alessandro Sansoni – è per noi di fondamentale importanza avviare la necessaria interlocuzione istituzionale con il nuovo rappresentante del dicastero”. “Siamo certi – ha aggiunto il capo dell’opposizione di centrodestra Stefano Caldoro, che assieme ai consiglieri regionali ha chiesto l’attivazione del Referendum – che il ministro Boccia guarderà con interesse alla nostra proposta che supera l’attuale status quo e delinea un’ipotesi di autonomia in linea con gli interessi e la storia delle Regioni meridionali”.