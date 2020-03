Anacapri: rafforzati i controlli sulle merci in entrata Il sindaco Scoppa ha emanato un’ordinanza in linea con gli indirizzi della Regione Campania

Rafforzati i controlli sulla filiera del trasporto merci proveniente dalla terraferma. Lo ha deciso il sindaco di Anacapri, Alessandro Scoppa, emanando questa mattina un'ordinanza in linea con gli indirizzi emanati dalla Regione Campania per limitare la diffusione del Covid-19.

Le disposizioni, adottate in virtù della specificità del territorio isolano, sono rivolte a tutti i trasportatori, sia quelli in entrata, che consegnano merci sull'isola, sia quelli che partono da Capri per approvvigionare le proprie attività commerciali a terraferma.

Il trasportatore, si legge nell'ordinanza, dovrà munirsi di dispositivi di protezione individuale e dovrà anche dotarsi, al molo di imbarco, di biglietto di andata e ritorno. Una volta giunto nel territorio comunale di Anacapri, il trasportatore dovrà effettuare la propria consegna nei pressi di ogni esercizio commerciale, evitando però di scendere dal proprio autoveicolo e lasciando così che lo scarico delle merci venga effettuato dall'esercente destinatario della consegna stessa. La Polizia Municipale e gli Agenti di Forza Pubblica puniranno i trasgressori con sanzioni fino ai 500 euro.