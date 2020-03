De Magistris: Finalmente Conte riconosce il ruolo dei sindaci La Mostra d'Oltremare hub per la raccolta dei generi di prima necessità

Il sindaco di Napoli ha accolto con euforia l’ultimo decreto del presidente Conte, interpretandolo come una decisione ispirata dal suo tweet di ieri mattina nel quale, il primo cittadino partenopeo, chiedeva il reddito di quarantena.

“È importante - ha scritto su Facebook de Magistris - che il presidente del Consiglio Conte abbia di fatto riconosciuto che i sindaci d'Italia sono i baluardi della tenuta democratica e della coesione del nostro Paese, consegnando a noi l'onere di far fronte, con poche armi, a una tragedia sociale di dimensioni epocali. Abbiamo come sempre il cerino in mano che brucia ma ci sentiamo meno soli e Napoli e la nostra amministrazione, con orgoglio, audacia e coraggio hanno svolto un ruolo decisivo per questo importante risultato’. Siamo orgogliosi che numerose misure già prese dalla nostra amministrazione siano state ieri sostenute dal Governo. Il presidente Conte, il Governo e la maggioranza politica che lo sostiene devono adesso istituire immediatamente il reddito di quarantena almeno fino alla fine dell'emergenza nazionale a sostegno di chi è rimasto privo di reddito e liquidità''.

In più il sindaco ha annunciato che la Mostra d'Oltremare diventerà il luogo in cui il Comune di Napoli convoglierà tutti i generi di necessità, dagli alimenti alle medicine, che donatori pubblici e privati, enti e persone fisiche, intendono mettere a disposizione dell'amministrazione per consegnarli a chi è in difficoltà.

“Da domani - ha aggiunto il sindaco - ci sarà un massiccio potenziamento dell'azione della macchina organizzativa nel contrasto alle povertà. La splendida catena di solidarietà che si è messa in cammino troverà la sua logistica lì dove poi sarà cura della nostra task force procedere alla distribuzione ai bisognosi, con la massima rapidità, attraverso i dipendenti comunali e delle partecipate, i volontari e la rete del terzo settore''.