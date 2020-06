Salvini: A Napoli festeggiano la coppa e De Luca dov’era? Il leader leghista: “contagio calato ma non bisogna abbassare la guardia"

Il leader leghista, Matteo Salvini, ha stigmatizzato i festeggiamenti di questa notte a Napoli in occasione della vittoria della Coppa Italia da parte della squadra di Rino Gattuso.

"Di fronte ai festeggiamenti di Napoli di ieri mi chiedo dov'era De Luca - ha detto Salvini - Sono contento per Gattuso e per Napoli ma qualcosa non ha funzionato. Hanno rotto le scatole per me e i miei selfie, e ieri c'era qualche migliaio di tifosi. I dati ci dicono che i casi sono in calo ma questo non vuol dire che si cala la guardia. Se i teatri, i cinema riaprono una follia che le scuole non lo facciano. Il ministro - aggiunge Salvini - dovrebbe chiedere scusa. Fosse per me darei qualche elemento di libertà".

Le parole di oggi di Salvini stridono con i comportamenti assunti in piazza del popolo a Roma, proprio dal leader leghista, in corteo con mascherina abbassata, e dalla dichiarazioni da lui rilasciate proprio sulle immagini dei suoi selfie senza protezioni in strada.