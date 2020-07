Si presenta il partito animalista ed ecologista in Campania Elezioni regionali 2020

Dopo la presentazione in Puglia nella giornata di ieri, con la coalizione ed il Governatore Emiliano, stamane alle ore 11.30 in Napoli, Piazza Trieste e Trento, in conferenza stampa dal Bar Modee il Partito Animalista Italiano ed il Movimento Ecologista "Davvero" presenteranno il simbolo comune per le elezioni regionali 2020 in Campania.

Saranno presenti il presidente del Partito Animalista Italiano Cristiano Ceriello, il presidente del Movimento Ecologista Davvero Michele Ragosta, nonchè i consiglieri comunali di Napoli Stefano Buono e Marco Gaudini.

Non si tratta di un mero cartello elettorale tra il movimento animalista ed ecologista, ma di un accordo di programma per il futuro delle regione nei prossimi 5 anni. Tutti i candidati della lista, difatti, condivideranno un documento programmatico sui punti stilati dai due partiti.

Insomma anche alle regionali campane, si presenta sulla scheda elettorale un'alternativa animalista ed ecologista che proverà a mettere al centro dell'agenda politica temi spesso lasciati in disparte dala politica, ma fondamentali per la nostra società e realtà.

Durante la conferenza stampa, verrà presentato il simbolo per le elezioni regionali in Campania che sarà sulla scheda elettorale.