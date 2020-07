Napoli: intesa Comune-sindacati su 'democrazia digitale' Il sindaco de Magistris e i segretari di CGIL, CISL e UIL hanno firmato un protocollo

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris ed i segretari generali CGIL, CISL e UIL di Napoli, Walter Schiavella, Melicia Comberiati (in rappresentanza di Giampiero Tipaldi) e Giovanni Sgambati, hanno siglato stamani un protocollo sul tema della democrazia digitale.

“Con questo protocollo - si legge in una nota - la città di Napoli diventa la prima in Italia ad affrontare un dibattito già in corso nelle principali metropoli europee (Parigi, Londra e Barcellona), secondo il quale, a causa delle continue trasformazioni digitali, nelle grandi aree urbane si assiste ad un fenomeno di accentramento delle informazioni sensibili dei cittadini.Il Comune di Napoli e CGIL, CISL e UIL si impegnano, con questo protocollo, a costruire una serie di tappe che abbiano l'obiettivo di ridare la sovranità di queste conoscenze alle Amministrazioni locali per la crescita e lo sviluppo delle cosiddette Smart Cities".