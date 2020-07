De Magistris: governo soccorra le persone in mare Il Sindaco di di Napoli è intervenuto sulla questione migranti.

Il Sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, è intervenuto oggi sulla questione migranti.

“Credo che il Governo con maggiore tempestività deve intervenire per garantire da una parte il soccorso alle persone in mare - ha detto il primo cittadino partenopeo - e non fare gli scempi del Conte 1, quando Salvini era ministro dell'Interno, ma allo stesso tempo bisogna garantire la salute dei migranti e la salute degli italiani'. Ci sono dei segnali di pericolo concreti perchè con l'apertura dei confini ci sono stati già numerosi contagi in Italia derivanti dal fattore immigrazione e non credo che le misure di controllo attuali siano tali da garantire al 100 per cento la salute dei nostri concittadini e connazionali''