De Magistris: multe di mille euro? Solo propaganda elettorale Il Sindaco di Napoli rimarca la differenza con il presidente De Luca

Al Sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, non piace la decisone del presidente della Regione Campania di multare per mille euro chi non porta la mascherina al chiuso e si questo attacca De Luca, segnando, ancora una volta, la differenza politica e culturale che separa le due figure istituzionali.

“A me non piace l'idea che ha De Luca che la gente rispetta le regole perché qualcuno li minaccia con il lanciafiamme - ha detto il sindaco - Credo che chiudere un negozio per 30 giorni perché un commesso non indossa la mascherina quando poi si lasciano aperti luoghi al chiuso con centinaia di persone mi sembra più propaganda elettorale che altro. Napoli complessivamente risponde bene e lo vediamo dai dati sanitari, la cittadinanza ha messo in campo regole ferree di prevenzione ed è stata molto attenta anche per timore di come lo stesso De Luca ha lasciato la sanità pubblica. Ora si nota un po' di disattenzione, un po' di allentamento ma è credo anche fisiologico ma nei luoghi al chiuso quasi tutti portano la mascherina''.