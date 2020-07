De Magistris: pronto ad un’esperienza politica nazionale Il Sindaco ci riprova e lancia la sua idea di candidarsi come leader di un progetto nazionale

Il Sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ci riprova e lancia l’idea di una sua candidatura per un progetto politico nazionale.

“Un'esperienza politica nazionale credo che sarà la passione che mi accompagnerà al termine del mio ultimo anno da sindaco - ha detto il primo cittadino partenopeo - creare qualcosa di nuovo che parta dal basso che coinvolga le realtà territoriali, chi ha lottato per i beni comuni, per l'ambiente, contro le mafie, i sindaci. Penso - ha aggiunto - a una democrazia orizzontale più che verticale anche perché molti che predicano il cambiamento poi quando vanno a Roma e si siedono su quelle poltrone tradiscono quello che hanno detto. Noi a Napoli possiamo avere fatto errori ma non abbiamo tradito''.