Salvini cita Walt Disney per le regionali Dalla Toscana il leader leghista mette nel mirino anche la Campania

Salvini cita anche Walt Disney e con la frase del miliardario, visionario e geniale disegnatore americano carica i leghisti in vista delle regionali di settembre. “Se puoi sognarlo, puoi farlo” ha detto il leader legista che potrebbe aumentare il suo peso specifico a settembre con la vittoria in alcune realtà regionali strategiche, nonostante il calo costante nei sondaggi.

Dal litorale pisano con i suoi sostenitori che sono venuti ad ascoltare il comizio del “capitano” in appoggio alla candidata leghista alla presidenza della Regione Toscana, Susanna Ceccardi.

"In Veneto si può, ma anche in Puglia, Liguria, Marche, Campania e Toscana - ha detto Salvini alla folla - Mandiamoli a casa e ridiamo fiducia ai cittadini. Se si vince in Toscana non cade il Governo ma è una buona notizia per i toscani - ha detto Salvini - qui si pagano i rifiuti più di tutti, un terzo delle ferrovie vanno ancora a gasolio, sono stati chiusi troppi ospedali quelli che accadrà qua sarà solo una bella notizia, quello che accadrà a Roma lo vedremo".