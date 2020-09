Condannato l’ex assessore Ennio Cascetta Secondo gli inquirenti ha percepito compensi pur essendo incompatibile.

Il professor Ennio Cascetta, ex assessore regionale ai tempi della giunta Bassolino, è stato condannato dalla Sezione giurisdizionale regionale per la Campania al pagamento, in favore dell'Università degli Studi Federico II di Napoli, della somma di 569.640,77 euro. l’ex assessore è stato condannato anche al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di sentenza.

Cascetta nel luglio del 2019 ha ricevuto, nell’ambito di un’inchiesta contabile un invito a dedurre dalla Corte dei Conti. Quell’inchiesta culminò nel sequestro conservativo di beni per quasi 900mila euro.

Il danno erariale era stato quantificato dalla Guardia di Finanza, coordinata dal magistrati contabili, in circa 900.000 euro, corrispondenti al periodo che va dall'anno 2012 all'anno 2015, ai danni dell'Università degli Studi Federico II di Napoli.

Secondo gli inquirenti, l’ex assessore aveva percepito compensi per consulenze in qualità di ingegnere in maniera indebita essendo incompatibile questo con il suo status di docente ordinario a tempo pieno presso l’Università Federico II.

La sentenza della Corte dei conti "stabilisce che come docente universitario non ho sottratto nulla all’insegnamento agli studenti ed è l’aspetto principale mentre nel merito dell’attività consulenziale non entro perché riteniamo di poter ribaltare in appello la decisione" ha dichiarato Cascetta.