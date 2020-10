Martusciello (FI): per Napoli serve un candidato civico L’europarlamentare di Forza Italia prova a smuovere il dibattito nel centrodestra

L’europarlamentare di Forza Italia, Fulvio Martusciello, prova a smuovere le acque anche nel più silente centrodestra in vista della prossime comunali di Napoli facendo l’identikit del candidato più idoneo alla fase che sta attraversando la città.

"Alle prossime elezioni comunali non saranno i partiti a scegliere il candidato sindaco ma sarà il candidato civico a individuare un'area di riferimento - scrive in una nota Martusciello - Napoli ha bisogno di vero civismo di chi ha già dato nella propria vita e accetta di mettere questa esperienza a disposizione della propria città. Gli ultimi dieci anni consegnano una città a pezzi come dimostra l'alluvione di ieri in via Posillipo. Vogliamo che un sindaco civico senza appartenenze, senza tessere, senza progetti nazionali, possa guidare la città. Su questo lavoriamo e su questo chiederemo il voto ai napoletani".