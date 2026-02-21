Napoli, piazza Garibaldi: armato di machete e pistola in strada Arrestato un 18enne

La polizia ha arrestato un 18enne egiziano, irregolare sul territorio nazionale, per porto d’armi per cui non è ammessa licenza, porto abusivo d’armi, e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti del Ccommissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in Piazza Principe Umberto per la segnalazione di un ragazzo armato di pistola.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno notato un ragazzo che, alla loro vista, si è dato a repentina fuga durante la quale si è disfatto di un machete.

Lo stesso è stato immediatamente raggiunto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato e trovato in possesso di una pistola replica cal. 8, priva di tappo rosso e con caricatore rifornito di 4 cartucce a salve. Inoltre, i poliziotti hanno recuperato il machete, risultato essere di tipo militare.