Castellammare di Stabia. Blitz interforze: denunce, multe e sequestro Ecco il bilancio di un'operazione congiunta delle forze dell'ordine

Il titolare di locale di Castellammare di Stabia è stato denunciato per carenze in materia di sicurezza antincendio, disposta inoltre la chiusura della cucina perché i locali sono stati dichiarati non a norma, oltre a ricevere una sanzione amministrativa.

E' il bilancio di un'operazione congiunta condotta nella serata di venerdì scorso a Castellammare di Stabia da carabinieri della locale compagnia, personale dei Nas di Napoli, il Nucleo NIL (Carabinieri specializzati in materia di ispettorato del lavoro), il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Municipale agli ordini del Dirigente Comandante, Colonnello Francesco Del Gaudio, e dal Tenente Donato Palmieri, e la Mandataria Siae di Castellammare di Stabia.

Il controllo è scaturito dalle direttive impartite dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di Napoli, nell’ambito delle attività di contrasto alle situazioni ibride che si verificano nei locali dove si svolgono intrattenimenti musicali e pubblico spettacolo.

Le cosiddette “cene spettacolo”, ormai diffuse, rappresentano un obiettivo sensibile sotto il profilo della sicurezza pubblica, anche alla luce dei tragici accadimenti verificatisi a Capodanno a Crans-Montana in Svizzera, che hanno riacceso l’attenzione sui rischi connessi alla gestione di eventi in ambienti non adeguatamente strutturati.

Oltre al deferimento del titolare per violazioni in materia di sicurezza e gestione delle emergenze antincendio, la Polizia Locale ha comminato diverse sanzioni amministrative; i Nas hanno impartito prescrizioni di carattere sanitario; sono state elevate sanzioni anche in materia di controllo sul lavoro e per violazioni relative ai diritti Siae. I controlli proseguiranno a tappeto su tutto il territorio cittadino.