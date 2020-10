Sarracino: Clemente candidata? noi faremo percorso alternativo Il segretario del Pd metropolitano boccia la scelta di de Magistris

Il segretario metropolitano del Pd di Napoli, Marco Sarracino, non sembra aver preso bene lo scatto in avanti del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che ha, di fatto, candidato l’Assessore comunale Alessandra Clemente.

"Stamane raccontavo di come Napoli fosse ormai una città "scassata" politicamente, economicamente e socialmente - commenta la notizia Sarracino - Apprendo, senza neanche tanto stupore, che Alessandra Clemente sia stata candidata da Luigi de Magistris alla carica di sindaco di Napoli. Non mi interessa commentare i motivi o i metodi di tale scelta. Il ragionamento da fare in questi casi è molto più semplice: Napoli, dopo 10 anni di giunta arancione, è migliorata o peggiorata? La risposta è chiara a tutti, anche a chi attualmente guida la nostra città. Dagli autobus che non passano alle strade distrutte, dai parchi chiusi al degrado ormai imperante sia in centro che in periferia, Napoli è una città in cui fai fatica a vivere. E non è una fatica uguale per tutti, ma è tanto più dura quanto più ti emarginano le tue condizioni sociali ed economiche. Dinnanzi a tutto questo siamo pronti a mettere in campo un percorso del tutto alternativo. Lo faremo con le migliori energie della città, con nuove idee, con gruppi dirigenti diffusi che allo "scassare" risponderanno con il "ricucire". Lo faremo - prosegue Sarracino - chiamando a raccolta partiti, movimenti, le associazioni, insomma tutta la Napoli che è stufa del malgoverno e che vuole finalmente cambiare. Lo faremo con una coalizione larga, aperta, di pari dignità fra tutte le parti, che si farà trovare pronta in vista di una tornata elettorale che sarà la più importante degli ultimi anni. Coraggio, ora tutti uniti: rammendiamo quegli strappi, parliamo di Napoli".

Dunque Sarracino, che negli anni è stato sempre promotore di un alleanza anche con il sindaco al quale più volte ha strizzato l’occhio, ora prova a smarcarsi e a riprendere un percorso più largo che possa dare al suo partito un ruolo più decisionale.