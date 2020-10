Mancuso (Pd): apprezzo Clemente ma de Magistris sbaglia metodo Il presidente del Partito Democratico metropolitano di Napoli esprime le sue perplessità

Il presidente del Pd metropolitano di Napoli, Palo Mancuso, ha commentato la scelta di Luigi de Magistris di scegliere Alessandre Clemente come candidata sindaco per Napoli alle prossime elezioni amministrative che si terranno nella primavera del 2021.

Mancuso pur apprezzando la persona ha voluto però specificare di non condividere il metodo usato dal sindaco de Magistris.

Mancuso ha infatti affermato di apprezzare “la figura di Alessandra, strano che non ci sia stato deMa quando il sindaco l'ha proposta. È un assessore giovane, ha dimostrato capacità e una rappresentatività in un certo mondo napoletano, ma il metodo di de Magistris è stato completamente errato- Noi siamo disponibili a verificare - ha concluso Mancuso - diamo atto al sindaco di avere sempre avuto correttezza e trasparenza amministrativa che però non si sono tradotte in propulsioni verso un aggiornamento. Non hanno quindi prodotto risultati in termini di efficacia. Per Napoli è necessaria una riconnessione politica e sociale".