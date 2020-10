Fortini: Mancano i collaboratori scolastici L’assessore all’Istruzione della Regione Campania evidenzia le criticità della scuola

Lucia Fortini, assessore regionale della Campania all’Istruzione ha evidenziato uno dei problemi cruciali della scuola nella nostra regione che si riscontra anche a livello nazionale, quello della mancanza dei collaboratori scolastici.

"Un tema cruciale - ha affermato l’assessore - è quello che riguarda i collaboratori scolastici, molti istituti non riescono a trovarne. Questo è un serio problema, abbiamo sollecitato l'Ufficio scolastico regionale ma non ci sono state date risposte soddisfacenti. Le scuole sono luoghi sicuri - ha detto la Fortini - tante persone ci chiedono la chiusura, ma non hanno capito che dovremo convivere ancora per molti mesi con questo virus, occorre quindi trovare un equilibrio. È comprensibile che le scuole non se la sentano di avviare laboratori e ripopolare gli istituti di pomeriggio, ci arriveremo con il tempo".

L'assessore e' inoltre intervenuto anche sul tema della didattica a distanza: "non c’è una soluzione idonea per tutte le scuole, laddove non ci sono contagi conviene quella in presenza. Un altro argomento che affronteremo in commissione istruzione e' il fatto che la didattica a distanza non sia consentita al primo ciclo e questo ovviamente pone problemi per i bimbi in quarantena fiduciaria. Ci sono enormi criticità - ha concluso la Fortini - anche rispetto alle cattedre per il sostegno, abbiamo chiesto all'Azzolina un incremento. Speriamo di avere risposta".