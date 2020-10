Bassolino e l’endorsement dell’acquafrescaio Con un post Facebook l’ex governatore sembra rompere gli indugi su una sua candidatura a sindaco

Entra nel vivo la contesa elettorale per Palazzo San Giacomo e se il sindaco uscente di Napoli, Luigi de Magistris, ha rotto gli indugi candidando de facto Alessandra Clemente, Antonio Bassolino, ex sindaco, ex governatore della Regione Campania e candidato alle primarie del centrosinistra 5 anni nelle quali fu battuto tra le polemiche sui brogli, da Valeria Valente, si lancia con nettezza nella competizione.

A candidare Bassolino è nientedimeno l’acquafrescaio, storica figura napoletana che come scrive l’ex sindaco su Facebook gli ha detto “Abbiamo bisogno di voi e guardate come stiamo combinati, mi dice l’acquafrescaio con i suoi familiari in una strada tra le più belle e più dissestate della città. Anch’io ho bisogno di voi e vedremo assieme tutto quello che possiamo e dobbiamo fare per la nostra Napoli, rispondo.”

Una dichiarazione chiara di un uomo che ha preparato negli anni la sua rivincita e che questa volta non si farà certo fermare dai giochi e dalle regole di un centrosinistra che a Napoli è ancora più disunito e inconsistente di 5 anni fa.