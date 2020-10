L’Anci chiede incontra la Regione e chiede miglioramenti I sindaci hanno chiesto: più contact tracing, più informazioni e rafforzamento del TPL

Il vicepresidente della giunta regionale, Fulvio Bonavitacola ha incontrato una delegazione di Anci Campania con il presidente Carlo Marino, il sindaco di Pollica e delegato Anci nell'unità di Crisi, Stefano Pisani. Presenti anche Antonio Postiglione, direttore del Sistema Sanitario regionale, il capo dell'Unità di Crisi, Italo Giulivo, e Giuseppe Carannante, direttore generale per la Mobilità.

Anci Campania ha sottoposto all'attenzione della Giunta Regionale alcune richieste.

Innanzitutto i sindaci hanno chiesto il potenziamento delle attività di screening sanitario legato alle attività di "contact tracing”. Poi si sono soffermati sull’esigenza di implementare ulteriormente gli attuali sistemi di informatizzazione riguardanti le comunicazioni ai Sindaci degli esiti dei tamponi, in caso di positività.

Più in generale è stato chiesto un miglioramento delle informazioni connesse ai soggetti in quarantene così da poter dispiegare in maniera adeguata tutte le misure di contenimento.

Ancora i sindaci hanno richiesto che la Regione Campania si faccia carico di un potenziamento ulteriore del trasporto pubblico locale con nuovi servizi e convenzioni dirette al miglioramento del TPL, potendosi utilizzare le risorse aggiuntive previste nell'emanando Decreto di assegnazione da parte del Ministero dei trasporti.

Infine ANCI Campania ha chiesto un monitoraggio dell'applicazione delle misure contenute nelle recenti Ordinanze della Regione per verificare le condizioni di una possibile articolazione che tenga conto delle diverse realtà territoriali.

Tra Regione ed ANCI si e' stabilito di tenere periodici incontri.