De Cristofaro: In Campania chiudere le scuole è un errore Il sottosegretario contro la decisone del Presidente Vincenzo De Luca

Il sottosegretario al ministero dell’Università e della Ricerca, Giuseppe De Cristofaro, lo dice con chiarezza e senza giri di parole che "In Campania è un errore chiudere le scuole senza dialogo con il governo. Penso che sulla Campania abbia ragione Conte. Dopo un anno al ministero dell'istruzione ho visto una difficoltà vera sulla didattica a distanza che è meglio di niente, però espone quei pezzi di mondo studentesco più fragili e non solo per la mancanza di connessione o dispositivi. Capisco Conte sul punto su cui si sta lavorando: in Campania è stato un errore perché la decisione non è stata concertata ma presa a livello regionale senza dialogo con il governo".