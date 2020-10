Spadafora: Preoccupato per la Campania, De Luca ha fallito Il ministro dello Sport risponde al presidente della Giunta Regionale.

Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha voluto rispondere alle dichiarazioni con cui il Presidente della Giunta Regionale della Campania, Vincenzo De Luca, aveva ironizzato sulla polemica sorta attorno alla vicenda della partita Juventus - Napoli che non si è giocata e che ha visto i bianconeri vincere con un secco 3 a 0 a tavolino.

"Se c’è un giudice che così ha deciso io rispetto la sentenza. E ricordo che ci sono dei ricorsi in atto - ha detto Spadafora che poi ha attaccato frontalmente il presidente campano - Inviterei De Luca ad occuparsi più della situazione sanitaria della sua regione, per la quale non ha fatto gran che dopo l'estate. Sono molto preoccupato per la Campania. È stato facile farsi pubblicità chiudendo tutto, ma ora il sistema sanitario è sotto pressione, così come quello dei trasporti. Se De Luca ha fallito? Direi proprio di si”.