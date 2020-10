Salvini: A Napoli candideremo un manager Per il leader leghista “serve un uomo del fare, non un de Magistris o un parlatore”

Matteo Salvini si concentra su Napoli e sulle prossime elezioni amministrative che in primavera decideranno chi dovrà occupare le stanze di Palazzo San Giacomo dopo Luigi de Magistris.

“Per Napoli - ha detto il leader leghista - serve un manager, non un De Magistris, o un parlatore. Ci vuole un uomo del fare, un uomo di impresa e a breve ci riuniremo, nel centrodestra, per offrire una candidatura di cambiamento. Faremo per Napoli una scelta concreta, di efficienza per dare, dopo tanti anni, una vera opportunità di cambiamento". ". Sul risultato della Lega alle regionali in Campania Salvini ha detto: “evidentemente non siamo stati abbastanza bravi, bisogna riconoscere gli errori fatti e migliorare, però sono contento che siano stati eletti per la prima volta tre consiglieri che coprono le province di Napoli, Salerno e Caserta, e sono persone valide”.

L’idea di un candidato che venga dal mondo dell’impresa e non di diretta emanazione della politica sembra dunque essere il vero collante che può tenere insieme l’intero centrodestra.