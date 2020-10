Covid, Bonavitacola: de Magistris polemico, si fa pubblicita' Vice presidente Regione: "Gli chiedano cosa ha fatto in dieci anni "

"Ascoltiamo da qualche giorno dichiarazioni di un signore che non perde occasione per offendere le migliaia di operatori della sanita' campana che hanno fatto e stanno facendo un lavoro straordinario a tutela dei nostri concittadini. Si tratta del sedicente sindaco di Napoli". Lo afferma il vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola, in merito alle critiche di Luigi de Magistris alla gestione covid19 da parte della Regione. Bonavitacola definisce de Magistris: "quello che ha accumulato tre miliardi di debiti nel suo Comune, che ha portato al fallimento le aziende di trasporto, che non ha realizzato nulla di nulla in dieci anni. E' un disperato che cerca di farsi pubblicita' aprendo polemiche e girando per le tv anziche' pensare a lavorare. La cosa incredibile e' che c'e' chi lo assume come opinionista mentre dovrebbero chiedergli per prima cosa: che cosa hai fatto in dieci anni?".