Berlusconi lancia D’Amato candidato sindaco di Napoli La Lega vorrebbe candidare l’armatore Grimaldi, spunta anche ik rettore della Pegaso, Iervlino.

Iniziano ad uscire i primi nomi del centrodestra per la candidatura a sindaco per le prossime elezioni amministrative di Napoli che si terranno in primavera. Antonio D'Amato, Danilo Iervolino e Guido Grimaldi sono questi i tre i nomi caldi che sarebbero al vaglio della coalizione di Berlusconi, Salvini e Meloni.

Quello dell'ex presidente di Confidustria, Antonio D’Amato, sarebbe stato proposto oggi da Silvio Berlusconi in collegamento sulla piattaforma Zoom con il vertice tra i leader di centrodestra, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani.

Durante il summit il numero uno di via Bellerio non avrebbe indicato nessun candidato per il dopo De Magistris, ma fonti parlamentari assicurano che Salvini penserebbe a un volto nuovo, un giovane imprenditore campano, che risponderebbe all’identikit di Guido Grimaldi della famiglia di armatori napoletani, fondatori della Grimaldi Lines. Grimaldi era stato già corteggiato da Salvini per la presidenza della Regione Campania ma non se ne fece nulla.

In queste ore per palazzo San Giacomo si fa il nome anche del presidente dell'Università telematica Pegaso Iervolino., Danilo Iervolino.