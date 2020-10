De Magistris: si è taciuto sul contagio per le elezioni Il Sindaco di Napoli: le Regioni hanno fallito, intervenga lo Stato

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, è convinto che a settembre i dati erano già chiari e indicavano un aumento dei casi in Campania. Secondo il primo cittadino su è taciuto per non rovinare la campagna elettorale per le regionali.

“Se ci sono Regioni che stanno fallendo, è il momento che lo Stato con la Protezione civile nazionale e con le sue articolazioni intervenga - attacca de Magistris- Questo non è il momento delle difese d'ufficio. Il Paese nella pandemia deve avere un maggiore coordinamento istituzionale. Io non attacco De Luca ma la responsabilità principale è della Regione perché il sistema sanitario è regionale e inoltre paghiamo lo scotto della campagna elettorale. Per mesi - ha affermato il Sindaco - si sono taciuti una serie di eventi perché si doveva fare la campagna elettorale. In Campania ai primi di settembre ci dicevano che era tutto sotto controllo mentre noi avevamo dati che ci dimostravano che il contagio aveva ripreso a salire. Al Governo rimprovero che a un certo punto gli è convenuto questa sorta di armistizio con le Regioni''.