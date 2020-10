De Magistris: Ho appreso dalla stampa del locdown Il sindaco: siamo costretti a chiudere per la totale inadeguatezza delle azioni messe in campo

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, denunciando di aver appreso “dalla stampa” la decisione del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, di disporre il lockdown ha affermato che ora “è venuto il momento che il governo affronti il tema della Regione Campania, che ormai è fuori controllo. Noi siamo costretti oggi, prima regione d'Italia, a dover chiudere con un lockdown, non per la lungimiranza del presidente della Regione, ma per la confessione della totale inadeguatezza delle azioni messe in campo da marzo ad oggi per rafforzare la salute delle donne e uomini della Campania. Partecipavo al comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza - ha spiegato il primo cittadino - nel quale si doveva discutere, come d'intesa tra governo e sindaci, delle misure da adottare per eventuali restrizioni in aree della città. Trovo sconcertante che, mentre discutevamo di questo, senza alcuna comunicazione di natura ufficiale, pur alla presenza di esponenti della Regione oggi al tavolo, il presidente De Luca abbia comunicato attraverso i suoi canali social di aver deciso il lockdown. Come giustamente è stato sottolineato anche dal prefetto di Napoli, apprendere dalla stampa ciò che si deve attuare senza saperlo in anticipo significa non mettere in condizioni tutti di prepararsi e alle forze di polizia di controllare il territorio".