Pionati: invece delle tac De Luca mostri foto della Vesuviana Il presidente di Polo Sud, attacca il governatore campano dopo la diretta Facebook

Francesco Pionati (Adc), presidente di Polo Sud, attacca il presidente della Giunta Regionale, Vincenzo De Luca, dopo la diretta Facebook che ha scatenato la rabbia dei cittadini campani e una serie di reazioni politiche che ha generato uno stuolo di dichiarazioni critiche contro il lockdown annunciato che vanno da destra a sinistra.

"Invece di far vedere tac o foto di feste private - dice Pionati - De Luca, che è diretto responsabile dei trasporti della Campania, faccia vedere come fa viaggiare i cittadini nella circumvesuviana o negli autobus di Napoli: si capiranno meglio i motivi del contagio. La vera sciagura per la Campania e' la sua rielezione. La specialità di De Luca è scaricare le responsabilità sugli altri, mai su se stesso. Ma stavolta il giochino non funziona : per mesi, oltre al cabaret, cosa ha fatto per arginare la prevista, seconda ondata?"