De Magistris sulla guerriglia: quella non è Napoli Il sindaco con un video su Facebook dice la sua sulla violenza della scorsa notte

Con un video postato sulla sua pagina Facebook il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha voluto dira la sua sulla guerriglia urbana scoppiata la scorsa notte in città.

"Una notte buia per la nostra città, per i napoletani - ha detto il sindaco - Una notte di tristezza, di amarezza e piena di pensieri. Questa non è la Napoli della resistenza - fa notare il primo cittadino - la Napoli non violenta e della cultura democratica".

Il primo cittadino ha voluto sottolineare che, già da tempo, aveva espresso "nelle sedi istituzionali e nei momenti pubblici la preoccupazione per la pandemia sociale, economica e del lavoro conseguente alla pandemia sanitaria e il rischio concreto del contagio criminale e dell'infiltrazione di frange violente e anche criminali che potessero strumentalizzare un forte disagio sociale".

Per questo de Magistris auspica che, qualora ci dovesse essere un nuovo lockdown, "si mettano in campo tutte le misure per sostenere il profondo disagio economico e lavorativo delle nostre comunità. Ovviamente anche noi faremo come sempre la nostra parte".