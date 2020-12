Salvini: a Napoli la Lega cresce come non mai Nuovi consiglieri e una struttura in ogni quartiere della città

La Lega di Matteo Salvini si prepara per le elezioni comunali di Napoli e il leader del Carroccio comunica che in città il suo partito “cresce come non mai! 17 adesioni di nuovi consiglieri e una struttura in ogni quartiere. Siamo pronti per offrire idee, competenza e impegno per risollevare la città dopo anni di malgoverno".

In una nota stampa il consigliere regionale, Severino Nappi, ha infatti annunciato il nuovo coordinamento cittadino del partito di Matteo Salvini.

"Continua il radicamento territoriale della Lega Campania nella città di Napoli - scrive Nappi - È stato definito il nuovo coordinamento cittadino e vengono ufficializzate le adesioni di 17 consiglieri municipali. Si tratta di Giovanna Mazzone e Maria Pia Petrosino per la Prima Municipalità che sarà coordinata da Paolo Santanelli; Gaetano Barone e Sergio Ruocco per la Seconda che sarà coordinata da Bona Mustilli; Ciro Esposito e Claudio Capuozzo per la Terza (coordinata da Mario Piscopo); Giuseppe Basile, Andrea Cristiani, Rosario Arino, Pasquale Persico e Giuseppe Lombardi per la quarta (coordinata da Adelaide Dario); Attilio Borricelli per la Quinta che sarà coordinata da Maurizio Esposito; Vincenzo Sparano, Maria Coppola e Francesco Casella per la Settima (coordinata da Giuseppe Monti); Andrea Ceolini per l'ottava che sarà coordinata da Umberto Esposito. Aderisce infine alla Lega il consigliere della Decima municipalità Pasquale Volpe, municipalità che sarà coordinata da Antonino Russo. Nei prossimi giorni saranno completati tutti i Coordinamenti. È un lavoro duro ma che sta dando già i suoi primi frutti quello che, con il nostro segretario regionale Nicola Molteni e i parlamentari, gli eletti e i militanti, stiamo facendo a Napoli. Siamo già al lavoro su programma e liste per la prossima sfida delle comunali che ci vedrà protagonisti e traino dell'intera coalizione di centrodestra. La Lega che stiamo costruendo è questa. Fatta di donne e uomini del territorio. Fatta di chi i propri quartieri li vive ogni giorno mettendoci la faccia, l'esperienza e la passione al servizio della città”.