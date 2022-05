Cingolani: "Rinnovabili: acceleriamo. Nel 2024 indipendenza da gas russo" Il ministro per la Transizione Ecologica: "Aumento significativo energie alternative entro 2030"

"L'Italia ha visto un'accelerazione importante nelle rinnovabili, aumenteranno in maniera significativa entro il 2030. Da sole pero' non bastano, e' fondamentale dunque puntare sulla diversificazione". Lo ha detto Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica, intervenendo al Forum 'Verso Sud' in corso a Sorrento. "Adotteremo strategie sul risparmio energetico - ha aggiunto - insieme all'accelerazione degli investimenti sulle rinnovabili, abbiamo abbastanza infrastrutture per diversificare".

"La nostra previsione e' che, se la situazione non cambia drasticamente nei prossimi mesi, saremo in grado di completare il nostro stoccaggio e dovremmo essere indipendenti" dall'import di gas russo "nella seconda meta' del 2024".