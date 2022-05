E alle elezioni comunali il Movimento Cinque Stelle corre assieme ai mastelliani A Somma. "Imbarazzo? No, la politica è fatta di sensibilità"

Una volta era Twin Peaks dove “Nulla è come sembra”, oggi si farebbe ben meno fatica a star dietro alle logiche di un prodotto della mente di David Lynch che alla politica nostrana.

Accade infatti anche che il Movimento Cinque Stelle e una lista mastelliana corrano insieme. Alle comunali di Somma Vesuviana infatti il Movimento 5 Stelle si ritrova in coalizione con 'Somma al centro', lista legata al partito di Clemente Mastella 'Noi di centro', a sostegno del sindaco uscente Salvatore Di Sarno; dall'altra parte della barricata il Partito democratico, che invece appoggia la candidatura di Giuseppe Bianco.

Una collaborazione ufficiale dunque, dopo l'appoggio ufficioso del Movimento Cinque Stelle a Mastella proprio a Benevento, quando il sindaco era in ballottaggio con Raffaele Del Vecchio.

E se da allora spesso sono volati stracci tra l'area dell'ex ministro della Giustizia e i grillini, oggi l'unione a Somma viene benedetta dai massimi livelli pentastellati. Il deputato Di Sarno all'Adnkronos ha spiegato che in fondo “la politica è fatta di flessibilità. Non ha più senso mettere sulla bilancia le dichiarazioni del passato. E poi per noi sarebbe molto più imbarazzante stare con Fratelli d'Italia”. E dunque, in base a quest'ultima dichiarazione e al trend degli ultimi anni, la prossima alleanza sembrerebbe già fatta.