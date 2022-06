Napoli, municipalità al palo. DemA: "La pezza di Manfredi non copre il buco" Chiodo e Galiero: "Il Prefetto dia seguito alla richiesta di scioglimento del Difensore civico”

“La questione delle nomine delle Giunte delle Municipalità ha assunto tratti grotteschi. Neanche l’impulso giudiziario è stato sufficiente a smuovere l’amministrazione dal torpore in cui è caduta riguardo questa faccenda, tanto che il difensore civico Giuseppe Fortunato oggi ha scritto al Prefetto per chiedere lo scioglimento dei parlamentini per inadempienza del proprio ruolo. A questo punto arriva la pezza che a stento compre il buco del sindaco Manfredi che con una nota invita i Presidenti a nominare gli assessorini entro 15 giorni, pena l’adozione di conseguenziali atti sostitutivi".

Lo affermano Donatella Chiodo e Rosaria Galiero, componenti della segreteria cittadina del movimento demA che proseguono:

“Evidentemente la minaccia deve avere avuto effetto, visto che la Presidente della I Municipalità Giovanna Mazzone ha prontamente eseguito nominando 3 dei 4 delegati. Passi da lumaca per queste istituzioni che in una città come Napoli hanno complessità pari a capoluoghi di provincia, dove non è possibile dover ulteriormente attendere il via alle attività per rispondere alle esigenze dei cittadini.

Abbiamo già più volte denunciato e richiamato il Sindaco a intervenire, ma a parte qualche dichiarazione alla stampa, nulla è accaduto se non oggi a distanza di otto mesi dalle votazioni di ottobre 2021. Neanche la pubblicazione dello schema Excel ha animato chi di dovere nel procedere con delle scelte di ragionevolezza. Chiediamo al Prefetto, a questo punto, di dare seguito alla richiesta del Difensore Civico - continuano gli esponenti di DemA - Napoli merita di essere amministrata con coraggio, chi ha l’onore di rappresentare le istituzioni è chiamato a fare delle scelte anche se queste possono provocare malcontenti. Tutto questo tempo non è passato per scegliere i profili migliori espressione dei territori, ma per far quadrare le aspettative delle numerose liste che si erano presentate alle elezioni”.