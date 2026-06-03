Castellammare di Stabia: candidatura della nuova piscina comunale al bando Sport e periferie 2026: la giunta approva

La giunta comunale della città di Castellammare di Stabia ha approvato la candidatura al bando nazionale “Sport e periferie 2026” per la realizzazione della nuova piscina comunale nell'area dell'ex caserma Nino Bixio, in traversa Cantieri Mercantili.

L'intervento, inserito nel programma di potenziamento delle infrastrutture sportive cittadine, prevede un investimento complessivo di circa 4,8 milioni di euro.

Il progetto sarà candidato al finanziamento ministeriale previsto dall'Avviso Pubblico “Sport e Periferie 2026” del Dipartimento per lo Sport, con una richiesta di contributo pari a 3 milioni di euro, mentre la restante quota sarà garantita dal Comune attraverso fondi di bilancio. Con l'approvazione della delibera, l'amministrazione comunale formalizza così l'avvio dell'iter per la realizzazione dell'opera, considerata strategica non solo per il rilancio dell'impiantistica sportiva, ma anche per la riqualificazione e la valorizzazione di quell’area del corso De Gasperi e del vicino rione Postiglione.

Un percorso già avviato con l'inaugurazione del Mercantili Sport Park, struttura che ha restituito alla città un importante spazio dedicato allo sport e all'aggregazione.

"Con questo provvedimento compiamo un passo importante verso la realizzazione di un'infrastruttura di cui la cittadinanza finora non ha mai goduto. La futura piscina comunale rappresenterà un investimento sullo sport, sulle fasce giovani e sulla qualità della vita degli stabiesi.

Continuiamo a lavorare per eliminare zone di degrado urbano e per intercettare risorse e opportunità che consentano a Castellammare di Stabia di crescere e dotarsi di strutture moderne e funzionali", dichiarano il sindaco Luigi Vicinanza e il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Di Capua