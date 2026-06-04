La piaga delle truffe: il cuore di una mamma di 81 anni e l'arresto di un 55enne Sorrento-Napoli: "Signora, mi manda l'avvocato, avete portato i soldi?"

"Signora, mi manda l'avvocato, avete portato i soldi?". Termina così, sul corso Garibaldi di Napoli, il tentativo di truffa di un 55enne per reati specifici in danno di una signora di 81 anni.



Inizia tutto a Piano di Sorrento. Sono da poco passate le dodici quando squilla il telefono in un appartamento. A rispondere una mamma di 81 anni. La truffa del finto avvocato e del figlio arrestato continua a mietere vittime. La donna parla con il truffatore e cade nel tranello. Impaurita, scossa e spaesata racimola tutti i soldi che ha ed esegue le indicazioni del finto avvocato.

Con i 1200 euro in tasca la vittima prende il treno della circumvesuviana. L’appuntamento è a porta Nolana. Durante il viaggio il vero figlio dell’anziana viene a sapere della truffa in atto. É andato a casa e suo papà gli racconta cosa è accaduto e che suo fratello è stato arrestato. La mamma è andata a Napoli, ha appuntamento con l’avvocato. A quel punto l’uomo corre dai carabinieri della stazione di Piano.

La centrale operativa della compagnia di Sorrento contatta i militari della Napoli Stella. Non c’è tempo da perdere: il treno sta raggiungendo piazza Garibaldi. I carabinieri della sezione operativa entrano nella stazione treni della circumvesuviana e individuano la donna. La signora é al telefono e sta parlando con il truffatore da incontrare. I carabinieri le dicono di continuare la conversazione e di reggere il gioco. La donna é spaesata ma capisce cosa sta accadendo. Attraversa il corso Garibaldi e, sempre al cellulare, attende davanti a un tabaccaio.

Pochi secondi, arriva il 55enne. “Signora, mi manda l'avvocato, avete portato i soldi?". La donna consegna il denaro ma arrivano i carabinieri che guardavano tutto.

L’uomo, era già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Napoli su disposizione del tribunale di Pescara per reati specifici, è stato arrestato per truffa aggravata e ora è in carcere.