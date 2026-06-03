37enne accoltellato in centro: è in prognosi riservata Sul caso indaga la Squadra Mobile

Un uomo di 37 anni è rimasto gravemente ferito nel primo pomeriggio di oggi in seguito a un accoltellamento avvenuto nel quartiere Avvocata, a Napoli.

Secondo le prime informazioni, sul posto è intervenuto personale della Polizia di Stato dopo la segnalazione della presenza di una persona ferita da arma da taglio. Il 37enne è stato soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale Cardarelli, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Sono ancora in corso gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto e individuare eventuali responsabilità. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire quanto avvenuto nelle ore precedenti al ferimento e verificare il contesto nel quale si è consumata l'aggressione.

Le indagini sono affidate agli agenti della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato Dante, che stanno raccogliendo testimonianze ed elementi utili a fare luce sull'episodio.