Napoli: piazza Garibaldi ai raggi x, week end di controlli della polizia

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli nell’area di piazza Garibaldi e nelle zone limitrofe.
In particolare, nello scorso pomeriggio, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, unitamente ai militari dell'arma dei carabinieri, agli operatori della guardia di finanza e al personale della polizia locale, hanno effettuato un controllo straordinario del territorio nelle aree interessate.
Nel corso dell’attività, sono state identificate 45 persone, di cui 14 con precedenti di polizia, controllati 34 veicoli e contestata una violazione del codice della strada.