Allegri post Carrarese: "Rosa importante. Mercato? Ci pensa la società" "De Bruyne? Penso sia abbastanza bravo, ma contano le motivazioni"

Un successo per 2-0 contro la Carrarese e le prime risposte sul campo dopo dieci giorni di intenso lavoro estivo. Il Napoli supera il secondo test stagionale nel ritiro val di Sole, ma a far parlare è soprattutto Massimiliano Allegri, che ai microfoni di Sky Sport ha tracciato il punto della situazione tra campo, infermeria e le trattative di calciomercato.

Primo Clean Sheet Napoli: "Rosa ha valori importanti"

La prestazione contro la Carrarese ha mostrato passi in avanti nell'organizzazione tattica, un aspetto su cui il tecnico toscano punta fin dal primo giorno di raduno.

"È stato un buon test, oggi siamo stati decisamente meglio in campo" ha esordito Allegri. "La nota più importante è non aver subito gol. Nonostante le tante assenze con cui dobbiamo fare i conti in questa fase, la squadra dimostra comunque di avere dei valori importanti."

Calciomercato Napoli: "Ci pensa la società. Io alleno"

L'infortunio capitato a Buongiorno ha riaperto le discussioni sull'esigenza di rinforzi nel reparto arretrato. Sollecitato sull'eventuale arrivo di un nuovo difensore centrale, Allegri mantiene però la linea della prudenza e della lucidità, preferendo concentrarsi unicamente sul lavoro sul campo.

"Al mercato pensa la società, io devo pensare ad allenare i ragazzi" ha chiarito fermamente il mister. "Alla chiusura delle trattative mancano ancora 35 giorni e in questo momento il mercato è praticamente fermo, non solo quello del Napoli. Valuteremo con calma e lucidità cosa ci sarà da fare da qui alla fine."

Gli attaccanti e l'attesa per De Bruyne

Allegri si è poi soffermato sul reparto offensivo e sulle condizioni dei singoli giocatori, ricordando che la preparazione è soltanto all'inizio e che servirà tempo per trovare la forma migliore.

"Lucca l'ho visto poco purtroppo, perché si è fatto male. Hojlund è un giocatore di stazza importante che ha bisogno di mettere lavoro nelle gambe, proprio come Rrahmani. Ricordiamoci che siamo soltanto al decimo giorno di lavoro."

Infine, una battuta sul colpo dell'estate e sulle ambizioni di una stagione che vedrà il Napoli impegnato su più fronti:

"De Bruyne? Arriverà e avrà sicuramente le sue grandi motivazioni. Per noi sarà una stagione cruciale ed è fondamentale avere una rosa all'altezza per affrontare ben tre competizioni."