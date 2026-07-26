Napoli-Carrarese, indisponibile Savic: tutte le scelte ufficiali di Allegri

Il Napoli scenderà in campo alle 18:00 di oggi per l'ultima amichevole ufficiale di questo ritiro di Dimaro in Trentino. Domani, infatti, gli azzurri torneranno nel capoluogo campano per prepararsi poi a vivere la seconda fase prestagionale. L'appuntamento di questo pomeriggio alla SKI.IT Arena è contro la Carrarese.
Massimiliano Allegri ha scelto gli unidici con cui partirà per questa seconda gara, dopo la sconfitta per 1-3 rimediata contro l'Arezzo.
Napoli-Carrarese: le formazioni ufficiali
Il Napoli rende noto che Milinkovic-Savic non farà parte della partita a causa di uno stato febbrile. Di seguito la formazione ufficiale scelta da Massimiliano Allegri.
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Rrahmani, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Vergara; Politano, Hojlund, Giovane.
A disposizione: Pugliese, Contini, Garofalo, Rafa Marin, Baridò, Folorunsho, Obaretin, Mazzocchi, Rao, Pereyra, Prisco, Cheddira. All. Allegri.
CARRARESE: Bleve, Oliana, Belloni, Abiuso, Rubino, Ruggeri, Disse, Cianti, Khafi, Zanon, Parlanti.
A disposizione: Garofani, Bencaster, Fiorillo, Imperiale, Salamon, Schiavi, Liberali, Finotto, Romani, Ravecca, Romagnoli, Pinelli, Baroncelli, Guercio, Marconi. All. Cioffi.