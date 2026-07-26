Napoli-Carrarese, indisponibile Savic: tutte le scelte ufficiali di Allegri

Ufficiale la formazione del Napoli per la sfida di oggi alle 18 contro la Carrarese

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Napoli-Carrarese è l'appuntamento che chiude il ritiro di Dimaro in Trentino. Queste le scelte di Massimiliano Allegri per affrontare questa seconda amichevole, dopo la sconfitta contro l'Arezzo

Napoli.  

Il Napoli scenderà in campo alle 18:00 di oggi per l'ultima amichevole ufficiale di questo ritiro di Dimaro in Trentino. Domani, infatti, gli azzurri torneranno nel capoluogo campano per prepararsi poi a vivere la seconda fase prestagionale. L'appuntamento di questo pomeriggio alla SKI.IT Arena è contro la Carrarese

Massimiliano Allegri ha scelto gli unidici con cui partirà per questa seconda gara, dopo la sconfitta per 1-3 rimediata contro l'Arezzo. 

Napoli-Carrarese: le formazioni ufficiali

Il Napoli rende noto che Milinkovic-Savic non farà parte della partita a causa di uno stato febbrile. Di seguito la formazione ufficiale scelta da Massimiliano Allegri. 

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Rrahmani, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Vergara; Politano, Hojlund, Giovane. 
A disposizione: Pugliese, Contini, Garofalo, Rafa Marin, Baridò, Folorunsho, Obaretin, Mazzocchi, Rao, Pereyra, Prisco, Cheddira. All. Allegri.

CARRARESE: Bleve, Oliana, Belloni, Abiuso, Rubino, Ruggeri, Disse, Cianti, Khafi, Zanon, Parlanti. 
A disposizione: Garofani, Bencaster, Fiorillo, Imperiale, Salamon, Schiavi, Liberali, Finotto, Romani, Ravecca, Romagnoli, Pinelli, Baroncelli, Guercio, Marconi. All. Cioffi.

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