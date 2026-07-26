Vergara sul rinnovo con il Napoli: «Ecco cosa direi al piccolo Antonio» L'emozione di Vergara sul rinnovo con il Napoli: «Provo soddisfazione ed amore»

Il Napoli ha deciso di puntare sul talento di Antonio Vergara anche per il futuro del Club. La società infatti ha annunciato di aver rinnovato le prestazioni del calciatore cresciuto nel settore giovanile fino al 2031. Attraverso i canali social, il Napoli ha celebrato questo prolungamento di contratto con una foto di Vergara e mai azzurra a soli 11 anni.

«Con il Napoli ha collezionato 19 presenze, vincendo una Supercoppa Italiana. Congratulazioni, Antonio!», così tramite comunicato stampa la SSC Napoli ha annunciato il rinnovo.

Vergara rinnova con il Napoli: «Lo dedico alla mia famiglia»

Sui social del Napoli sono state pubblicate le parole di Vergara sul prolungamento di contratto.

Sono soddisfatto del percorso che ho realizzato e che sto realizzando all'interno del Napoli, mi rende fiero far parte della storia di questo club e di poter indossare la maglia del Centenario. Ciò che provo è profonda soddisfazione e soprattutto amore. Posso dire di essere davvero contento: dedico questo giorno alla mia famiglia perché è un passo importante anche per loro dopo tanti sacrifici che hanno compiuto.

Al piccolo Antonio direi di crederci sempre perché un giorno arriveranno tutte le meritate soddisfazioni, per il futuro spero di indossare questa maglia il più a lungo possibile. Lo scorso anno è stato complesso all'inizio, ma ne ero consapevole, ero entrato con l'idea di imparare e migliorare vedendo dei campioni, poi è arrivato anche il mio momento e mi sono fatto trovare pronto.