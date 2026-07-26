Campania, scatta l'allerta meteo gialla per temporali

Rischio di grandinate, forte vento e nubifragi

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Napoli.  

 Cambia il quadro meteorologico su tutta la Campania. La Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo, valido dalle ore 14:00 di oggi fino alle ore 10:00 di domani, lunedì 27 luglio, su tutto il territorio regionale.

Secondo le valutazioni del Centro Funzionale, le prossime ore saranno caratterizzate da una marcata instabilità atmosferica. Sono previsti rovesci e temporali improvvisi che, sebbene caratterizzati da una rapida evoluzione, potranno risultare particolarmente intensi a livello locale.

Tra i fenomeni associati non si escludono grandinate, fulminazioni e forti raffiche di vento, con il conseguente rischio di danni a strutture esposte e coperture. L'avviso evidenzia inoltre un rilevante rischio idrogeologico: sono possibili allagamenti, scorrimento delle acque lungo le sedi stradali, innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua, fino a potenziali fenomeni franosi e caduta massi dovuti alla fragilità dei terreni.

La Sala Operativa Regionale Unificata (SORU) ha già diramato l'allerta a tutti i Comuni interessati. Alle autorità locali si raccomanda di attivare i rispettivi piani di Protezione Civile e di monitorare con attenzione la tenuta del verde pubblico e delle strutture temporanee o esposte alle sollecitazioni del vento.

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