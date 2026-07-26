Si sdraia sul letto dell'ex: arrestato Poche ore prima il giudice gli aveva notificato il divieto assoluto di avvicinamento

Soltanto poche ore prima il giudice gli aveva notificato la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e il divieto assoluto di avvicinamento alla donna, vittima di anni di vessazioni e maltrattamenti. Ciononostante, ha deciso di ignorare completamente la decisione della magistratura e si è intrufolato nell'abitazione dell'ex moglie.

Al suo rientro a casa, la donna si è trovata di fronte a una scena incredibile e inquietante: l'ex marito era sdraiato comodamente sul suo letto, dopo essersi introdotto nell'appartamento senza alcuna autorizzazione.

Mantenendo il controllo nonostante il forte shock, la vittima ha immediatamente composto il 112 chiedendo l'intervento urgente delle forze dell'ordine. Sul posto sono giunti tempestivamente i Carabinieri della stazione di Arpino di Casoria insieme ai colleghi della Sezione Radiomobile della Compagnia di Casoria.

I militari hanno bloccato l'uomo e lo hanno tratto in arresto in flagranza per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. L'uomo è stato condotto in carcere, dove rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa di giudizio.