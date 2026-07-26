Terrore a Torre Annunziata: spara alla moglie e si barrica nel cimitero

Sul posto carabinieri e polizia

terrore a torre annunziata spara alla moglie e si barrica nel cimitero
Torre Annunziata.  

Terrore questa mattina al cimitero di Torre Annunziata, nel Napoletano, dove una donna è stata ferita con un colpo d'arma da fuoco dal marito. L'allarme è scattato intorno a mezzogiorno. La vittima, secondo le prime informazioni raccolte, è stata colpita dal proiettile ad una gamba.

Al momento non si conoscono ancora le sue condizioni di salute. L'uomo si è poi barricato in una congrega con la donna ferita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato ed i carabinieri che sono al lavoro per bloccare la persona armata e liberare la moglie per ripristinare le condizioni di sicurezza. L'intervento è ancora in corso.

Ansia e concitazione nella città di Torre Annunziata: il fatto, infatti, è avvenuto in un giorno in cui il cimitero era frequentato da tante persone che, sfruttando il giorno festivo, si erano recati al camposanto per portare un saluto ai propri cari. 

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